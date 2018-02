Damiano & Wendy zeggen ja 05 februari 2018

00u00 0

Bijna 1,2 miljoen mensen zagen in de openingsaflevering van 'Blind getrouwd' wie de eerste drie koppels van het nieuwe seizoen zijn. Vanavond zijn er nog vier deelnemers voor twee 'matches'. Trouwt applicatiespecialist Frie (29) straks met Toon (30), de bankagent? Of is het Tim, ook 30 en zelfstandig verzekeringsagent, die haar in het stadhuis opwacht? Ook jobbemiddelaar Esther (31) kijkt uit naar haar trouwdag, én naar de man die daarbij hoort. Maar eerst moeten Wendy en Damiano, met wie we vorige week al kennismaakten en die weleens een zeer goede match kunnen zijn, nog 'ja' zeggen. (MC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN