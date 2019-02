Damesploeg slikt 84 goals in één weekend 04 februari 2019

Wie van een ouderwetse doelpuntenkermis houdt, moest afgelopen weekend in Herzele zijn. Daar namen twee damesploegen uit derde provinciale C het twee keer tegen elkaar op. Nadat VC Ressegem-Herzele vrijdagavond al met loodzware 0-37-cijfers verloren had tegen KVC De Toekomst-Borsbeke, slaagde het team er gistermiddag niet in om wraak te nemen. Zelfs een luttele eerredder was Ressegem-Herzele niet gegund: de terugmatch eindigde op 47-0. Niet toevallig staat Ressegem-Herzele laatste in het klassement en Borsbeke op kop. Terwijl de eerste ploeg dit seizoen al 223 goals slikte, maakte de tweede er 241. (KMJ)

