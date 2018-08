Dames mogen bloesje uitdoen op de baan 30 augustus 2018

Naast de vragen over het beleid van het toernooi rond de gezondheid van de spelers in de New Yorkse bakoven kreeg de US Open nog een ander issue te tackelen. Dinsdag werd Alizé Cornet door een overijverige stoelscheidsrechter getrakteerd op een waarschuwing toen ze bij het terugkeren van de tien minuten pauze tussen set twee en drie merkte dat ze haar nieuw shirt achterstevoren had aangedaan en ze dat op de baan rechtzette. 'Unsportsmanlike conduct', sportvrouwonwaardig gedrag, oordeelde de Deense arbiter. Dat werd snel gecontesteerd op sociale media en gisteren werd het ook rechtgezet door de toernooidirectie. Juffrouw Cornet had geen veroordeling mogen krijgen en van nu af aan mogen alle dames zich in hun sportbeha zetten op de baan als ze de nood voelen om van outfit te veranderen. De regels daarrond waren redelijk onduidelijk. De waarschuwing van Cornet werd kwijtgescholden waardoor ze ook geen boete zal krijgen. (FDW)

