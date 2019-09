Exclusief voor abonnees Dames Anderlecht uitgeschakeld in Champions League 26 september 2019

Geen achtste finale in de Champions League voor de vrouwenploeg van Anderlecht. Paars-wit verloor gistermiddag met 2-0 op het veld van Kazygurt in Kazachstan. De heenwedstrijd was op een 1-1-gelijkspel geëindigd. Op het half uur kwam Kazygurt op voorsprong met een doelpunt van Rose. Vijf minuten voor tijd was de wedstrijd helemaal gespeeld. Litvinenko verdubbelde de score vanop de stip.