Dalí & Magritte samen in Brussel

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België opent een grote expo die de verwantschap tussen twee iconische artiesten in kaart brengt. De extravagante Catalaan Salvador Dalí en de al even markante Belg René Magritte ontmoetten elkaar voor het eerst in het voorjaar van 1929 in Parijs. In datzelfde jaar reisde de avant-gardekunstenaar op uitnodiging van Dalí naar zijn thuishaven in Cadaqués in Catalonië. De surrealistische zomer die daarop volgde, bleek beslissend voor hun verdere samenwerking. Meer dan honderd schilderijen, sculpturen, foto's, films en archiefstukken hangen een levendig beeld op van hun werk. De twee surrealistische kunstenaars wijdden hun carrières allebei aan het uitdagen van de werkelijkheid. Alle zekerheden worden overboord gegooid, zodat je als toeschouwer niet anders kunt dan je kijk op de dingen veranderen.

