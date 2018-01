Dalandanwat? 20 januari 2018

Geen idee wat een dalandan is, maar het sap ervan zit alvast samen met dat van appel in de nieuwe Spa Duo. "Citrus aurantium, een vrucht die vooral op de Filipijnen voorkomt", leert het internet ons gelukkig. "Met een limoengroene schil aan de buitenkant en oranje vruchtvlees binnenin. Vaak ook zure sinaasappel genoemd." Zodanig zuur blijkbaar dat in deze 'appel-dalandan' liefst 5,8% appel zit en slechts 0,1% dalandan. In deze niet-bruisende limonade zit zelfs nog meer citroen- en acerolasap. Slecht smaakt het alleszins niet. En voor wie niet vies is van een puntje gember, bestaat er ook Spa Duo Limoen-gember. Prijs per flesje van 50 cl: 1,08 euro. En per fles van 1 liter: 1,55 euro. (StV)

