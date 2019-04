Exclusief voor abonnees Dalai Lama (83) in ziekenhuis met pijn in borst 11 april 2019

De boeddhistische leider dalai lama is opgenomen in een ziekenhuis in New Delhi voor een onderzoek na pijn in de borststreek. Zijn toestand is stabiel, verklaart één van zijn medewerkers. Wellicht zal de dalai lama het ziekenhuis binnen enkele dagen kunnen verlaten. De huidige geestelijke leider van Tibet engageert zich internationaal steeds minder en sinds 2016 heeft hij geen enkele ontmoeting gehad met een wereldleider. Hij vluchtte in 1959 naar India na een mislukte opstand tegen de heerschappij in China. Sindsdien leeft hij in ballingschap.