Dakwerker maakt val van 10 meter: werkgever riskeert 24.000 euro boete 21 november 2019

"Het is volgens de dokters een wonder dat ik nog leef." De zaak van een 29-jarige dakwerker uit Zulte die op 13 november vorig jaar een val van 10 meter maakte op een werf in het West-Vlaamse Gistel, is gisteren behandeld in de arbeidsrechtbank. Sven Yde lag liefst zeven uur lang op de operatietafel. "De dokters verwijderden mijn milt en zogen twee liter bloed uit mijn buik", vertelt de jongeman. "Ik brak ook mijn twee polsen. Ik ben erg blij dat ik dit nog kan navertellen." Na het arbeidsongeval werd vastgesteld dat er op de werf geen valbeveiliging voorzien was. Het arbeidsauditoraat vorderde 24.000 euro boete voor Alpha Roof, de werkgever van Yde. De firma vraagt opschorting van straf. "Mijn cliënt doet vaak werken in onderaanneming. Normaal staat de hoofdaannemer in voor de beveiliging. In Gistel wás mijn cliënt de hoofdaannemer, alleen stond hij er niet bij stil dat hij dus die keer voor de beveiliging moest zorgen." Uitspraak op 18 december. (SDVO)

