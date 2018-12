Dakwerker komt te dicht bij hoogspanningskabel en sterft 18 december 2018

Op een industrieterrein in het Oost-Vlaamse Evergem is gistermiddag een arbeider in een hoogtewerker om het leven gekomen. Samen met een collega was hij aan een dak aan het werken. Over de omstandigheden van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Waarschijnlijk kwamen ze te dicht bij een hoogspanningskabel, waardoor de elektriciteit op hen is overgeslagen. De andere arbeider raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. "Wij vragen extra aandacht bij werken in de buurt van hoogspanningskabels", zegt Tom Demeyer van netwerkbeheerder Elia. "Alle werken in een straal van 100 meter van de kabels moeten bij ons worden gemeld." (JDG)