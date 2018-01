Dakwandeling doet Deense dog Nikki in asiel belanden 00u00 0

De Deense dog die enkele dagen geleden door de brandweer uit een dakgoot van een appartement werd gehaald in Sint-Niklaas, is door de eigenaar in een asiel geplaatst. "Het is met pijn in het hart, maar ik kan niet het risico lopen dat ze deze stunt nog eens zou herhalen", zegt Dennis Van Tilborgh. "Bovendien besef ik nu dat mijn studio te klein is voor haar. Daarom sta ik haar liever af voor adoptie en hoop ik dat ze bij iemand met een grote tuin terechtkomt." De acht maand oude teef Nikki is intussen opgevangen bij het Dierencentrum Waasland in Haasdonk. "We kregen al heel wat vragen binnen van mensen die interesse hebben om Nikki te adopteren", zegt Dirk Vermeulen. Dennis hoopt dat hij Nikki nog af en toe zal kunnen zien. "Als het mogelijk is, wil ik graag contact houden. Het is nu plots heel stil in huis en ik mis haar enorm." (PKM)

