Daklozen vinden 300.000 euro in huis overleden vrouw en delen die uit KRAKERS VOOR RECHTER DOOR 'JACKPOT' UIT VERLATEN HUIS Sam Ooghe en Ken Standaert

20 juni 2018

05u00 0 De Krant Geld maakt niet gelukkig. Zelfs niet als je in een leegstaand huis in Assenede 300.000 euro vindt. Een dakloos koppel deelde hun grote lot uit aan oude vrienden, tot de politie hen per toeval oppakte. Ze riskeren tot 18 maanden cel. De zoon van de overleden weduwe eist ook de volledige som terug en 40.000 euro morele compensatie.

"Je moet eens gaan kijken in de Kloosterstraat. Daar staat een huis van een overleden rijke weduwe al meer dan een jaar leeg en er liggen zeker nog schatten in." Die tip kreeg het dakloze koppel Joey D. (32) en Kimberley A. (33) in november vorig jaar naar eigen zeggen van andere krakers in de omgeving van het Oost-Vlaamse Assenede. "Dus zijn we daar toch even gaan kijken", aldus Joey, die samen met Kimberley via het dak in de vervallen woning geraakt. Terwijl het duo 'opruimt', valt Kimberleys oog op een antieke naaimachine. "Van jongsaf vond ik dat leuk, zo'n oude Singer", zegt ze. Bovendien brengt die ook wel wat op als je die kan doorverkopen, denkt ze. Ze inspecteert de machine en vindt een zak. "Vol cash", vertelt het duo. "Van alles wat, ook briefjes van 500 euro." Zonder de bewuste naaimachine maar met de zak geld maakt het duo zich uit de voeten en trekt naar een sjofel hotel in de buurt. Wanneer ze alle biljetten sorteren en natellen, komen ze uit op 300.000 euro. Jackpot!

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

HLN