Daklozen die gevonden fortuin uitdeelden moeten €100.000 terugbetalen 30 juni 2018

"Een stapel cash vinden onder een spinnewiel: het lijkt wel een sprookje. Maar wie sprookjes goed kent, weet dat spinnewielen niet wijzen op goed geluk." Zo sprak de procureur tijdens het proces van Joey D. en Kimberley A., een dakloos koppel dat vorige november de jackpot gewonnen leek te hebben. In een verlaten huisje in Assenede ontdekten ze in een oude naaimachine met spinnewiel een fortuin. 300.000 euro cash, volgens de eerste verklaringen. Het geld was van een oude vrouw die in 2016 stierf. Het koppel begon het geld uit te delen, maar liep tegen de lamp toen het betrokken raakte bij drugsfeiten van foute vrienden. Gisteren besliste de Gentse rechtbank dat de twee celstraffen met uitstel krijgen. 100.000 euro moeten ze teruggeven aan de zoon van de overleden vrouw - over meer geld bestaat geen bewijs. (OSG)

