Dakloze sterft in Gentse nachtopvang 28 februari 2018

Een 53-jarige dakloze is gisterochtend rond 5.45 uur dood aangetroffen in het opvangcentrum aan Baudelo in Gent. De man bracht daar de nacht door, maar gaf op een gegeven moment aan dat hij zich niet goed voelde. "Het personeel bood aan om een dokter te bellen, maar dat wilde hij niet. Het was niet nodig, zei hij", aldus schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a). Later trof het personeel hem levenloos aan in de toiletten. De politie en een arts werden erbij gehaald. Uit hun onderzoek bleek het om een natuurlijk overlijden te gaan dat niet met de vrieskou te maken had. (KAV)

