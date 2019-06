Exclusief voor abonnees Dakloze steelt auto van pastoor die hem helpt 12 juni 2019

Een 44-jarige dakloze man uit Brugge heeft een effectieve celstraf van 3 jaar gekregen omdat hij verscheidene mensen die hem hielpen zonder gêne beroofd heeft. Zo werd Frederick H. af en toe bijgestaan door de pastoor van Blankenberge. Op 29 juli vorig jaar klopte hij er weer aan. Toen de pastoor even aan het bellen was, ging H. ervandoor met diens sleutels, auto en bankkaart. Daarmee haalde hij bijna 2.000 euro af. Ook met de auto van een 80-jarige man bij wie hij eens kon overnachten, ging Frederick H. aan de haal. Een vrouw bij wie hij op kerstdag een nachtje had versierd, beroofde hij dan weer van haar fiets en portefeuille. Volgens zijn advocaat is H. "psychisch niet helemaal in orde". De procureur hield het op "een erg ondankbare man". (JHM)

