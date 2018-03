Dakloze opgepakt omdat hij reiger roosterde 05 maart 2018

In het Nederlandse Den Haag zijn de hulpdiensten gisteren uitgerukt voor een brand in een bos. Ze stelden vast dat het om een Russische dakloze ging die een vuurtje had gestookt. Op het vuur werden resten teruggevonden van een blauwe reiger die de man had buitgemaakt, geroosterd en al deels opgegeten. "De wet stelt het bezit van beschermde diersoorten zoals de blauwe reiger strafbaar", klonk het in een politiebericht. "Omdat wij niet weten of de man de reiger dood gevonden heeft of hem zelf heeft gedood, wordt hij hiervoor niet vervolgd. Maar hij is wel aangehouden voor het stoken van het vuur." (GVV)