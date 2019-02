Dakloze ligt dood in sneeuw 02 februari 2019

Een 38-jarige man is gisterochtend dood aangetroffen op een grasveld in de nieuwe wijk Groen Kwartier in Antwerpen, vlak bij sterrenrestaurant The Jane. Voorbijgangers zagen hem in de sneeuw liggen, onder enkele boompjes. De hulpdiensten konden enkel de dood vaststellen. Volgens de politie was de man dakloos. De wetsdokter voert een autopsie uit om de doodsoorzaak te achterhalen. (PLA)