Dakloze 'held' blijkt dief

Een dakloze die een heldenstatus kreeg na de terreur in Manchester, blijkt een gewond slachtoffer te hebben bestolen. De 33-jarige Chris Parker heeft bekend dat hij een portefeuille en een iPhone meegriste. Na de bomaanslag, waarbij 22 Ariana Grande-fans het leven lieten, ontfermde Parker zich naar eigen zeggen over gewonden. Dat leverde hem de bijnaam 'Homeless Hero' op. Sympathisanten doneerden tienduizenden euro's om hen een beter leven te bezorgen. De dertiger heeft zich via zijn advocaat geëxcuseerd voor zijn "schandelijke gedrag". Uitspraak op 30 januari. (YDS)

