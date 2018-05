Dakloos in Gucci of Chanel 02 mei 2018

Kleding van grote couturemerken als Gucci of Chanel krijgt in Frankrijk binnenkort een tweede leven. Modehuizen die aan het einde van het seizoen met onverkochte kleding blijven zitten, moeten hun jurken, broeken en schoenen doneren aan liefdadigheid, zoals organisaties die kleding aan daklozen schenken. Dat blijkt uit de plannen van de Franse regering voor de ontwikkeling van een 'circulaire economie' waarin steeds minder wordt weggegooid. Volgens schattingen verdwijnen jaarlijks honderdduizenden tonnen aan onverkochte kleding op vuilnisbelten of in verbrandingsovens. Aan die verspilling wil Parijs een einde maken. De regering werkt in de loop van dit jaar de juridische details uit en zal met een wetsvoorstel komen. Vanaf volgend jaar moet alles gerecycleerd, van jasjes van Chanel tot sokken van Zara.

HLN