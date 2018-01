Daken gaan waaien 19 januari 2018

Aan de Maasheide in Beringen is donderdagmiddag het bovendak van een huis gaan vliegen. De bewoonster lag nog rustig te slapen, toen een rukwind het dak wegblies. Het waren buren die meteen kwamen aanbellen, om haar te waarschuwen dat het dak in hun oprit lag. Zowel de roofing als het isolatiemateriaal waren weg. Brandweerpost Beringen snelde ter plaatse om te helpen met het opruimen. Het pand zelf bleef gelukkig wel bewoonbaar en niemand raakte gewond.

