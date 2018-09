Daken Delhaize en Carrefour storten in door wateroverlast 06 september 2018

00u00 0

Een hevige wolkbreuk heeft gisteravond op verschillende plaatsen in het land voor overlast gezorgd. In Opwijk kwam het dak van een Delhaize naar beneden, door het gewicht van het regenwater. Er waren verscheidene klanten in de winkel aanwezig, maar niemand raakte gewond. "De afvoer was verstopt, zodat het regenwater zich heeft opgestapeld en het dak het begeven heeft", legt burgemeester Albert Beerens uit. "De materiële schade is enorm. De winkel zal vermoedelijk meerdere dagen gesloten blijven." In Schilde gebeurde hetzelfde met een filiaal van Carrefour. De hele winkel kwam blank te staan. En ook in het Antwerpse Erasmusziekenhuis donderde door de hevige regenval een vals plafond naar beneden. Gelukkig raakte ook daar niemand gewond.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN