Dakar 10 januari 2020

Carlos Sainz en Lucas Cruz hebben over een parcours van 353 kilometer hun tweede dagzege behaald. In hun MINI waren ze sneller dan Al-Attiyah en Baumel (Toyota), al blijft het verschil tussen de beide topfavorieten amper 5:59 in de tussenstand. Status quo bij de Belgen waar Fabian Lurquin, als corijder van Serradori (Century) zesde blijft, twee plaatsen beter dan Tom Colsoul in de Toyota. (JCA)