Dakar 20 januari 2018

Het eerste deel van de laatste echte rit in de Dakar was voor de Nederlander Ten Brinke. Na het eerste deel van de rit, die voor de motoren en quads was afgelast, stonden de auto's lang stil in een assistentiezone. Leider Sainz ging goed mee en heeft de eindzege eigenlijk op zak, Peterhansel verloor een uur met mechanische problemen. Tom Colsoul kan zo mogelijk nog in extremis naar de top 5 opschuiven.