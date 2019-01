Dakar 17 januari 2019

Stéphane Prévot blesseerde zich bij een ongeval aan de rug en moest opgeven. Net als nummer twee Peterhansel, na een crash. Loeb verloor meer dan een uur na mechanische problemen, maar kon nipt zijn derde plaats vasthouden. Przygonski en Tom Colsoul (Mini) zullen zo, ondanks een nieuwe sterke rit, op een vierde plaats stranden. Leider Al-Attiyah won in Pisco zijn derde rit. Opvallend is ook de ijzersterke slotweek van de Belg Stéphane Henrard, die naar een 13de plaats is opgeklommen. (JCA)