Dakarrally 13 januari 2020

In de Dakarrally won Carlos Sainz de lange rit van zondag en de Spanjaard blijft leider voor Nasser Al-Attiyah (Toyota) met een bonus van ruim tien minuten. Tom Colsoul is beste Belg op de zevende plaats, Fernando Alonso is de top 15 binnengekomen. De race werd overschaduwd door de dood van de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves. (40) na een crash. Volgens de organisatie kreeg hij onderweg een hartstilstand. Gonçalves is de 25ste deelnemer die tijdens de Dakarrally om het leven komt sinds de eerste editie in 1979. (JCA)