Dakar: vierde ritzege voor Loeb 16 januari 2019

De achtste etappe in de Dakar bracht de deelnemers in Peru van San Juan de Marcona naar Pisco. Na de zware problemen in de vorige rit won Sébastien Loeb (Peugeot) zijn vierde rit, maar de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) blijft stevig leider. Loeb rukt wel op naar de tweede plaats in het klassement en dat dankzij een onwaarschijnlijk stevige aanval in die achtste rit. De zege is zonder tegenslag echter voor Al-Attiyah.