De Franse leider bij de motoren in de Dakar, Adrien van Beveren, is gevallen in de tiende rit en gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De Oostenrijker Matthias Walkner won de rit en wordt de nieuwe leider. Bij de wagens was de rit bij het ter perse gegaan nog niet afgelopen. (JCA)