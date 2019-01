Dakar Rally Al-Attiyah eerste leider, Colsoul derde 08 januari 2019

00u00 0

De eerste afspraak in de Dakar 2019 was een korte rit tussen de Peruviaanse hoofdstad Lima en Pisco. Er stonden amper 84 kilometer tegen de chrono op het programma en het was de Qatarees Nasser Al-Attiyah die het Belgische Overdrive Toyota een eerste dagzege bezorgde. Hij is meteen ook de eerste leider van deze Dakar. Wereldkampioenen Jakub Przysgonksi en Tom Colsoul (MINI) werden derde, achter Carlos Sainz (MINI Buggy). Sébastien Loeb (Peugeot) verloor meteen meer dan vijf minuten en staat buiten de top 10. Bij de motoren is de eerste leider Joan Barreda Port (Honda). Vandaag begint het echte werk, met een chronoproef van 342 kilometer tussen Pisco en Juan de Marcona. (JCA)