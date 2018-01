Dakar Loeb en Villas-Boas crashen zwaar 00u00 0

Het was nog maar eens bijltjesdag in de Dakar 2018. Vooraan was het al Stéphane Peterhansel wat de klok sloeg, met een tweede ritzege tussen San Juan de Marcona en Arequipa, terwijl de meervoudige winnaar van de Dakar ook heel stevig leider wordt. Zijn voornaamste tegenstander, Sébastien Loeb, crashte erg hard en diende de wedstrijd te verlaten. Zijn corijder Daniel Elena (liggend op foto onder) is met een rugletsel naar het hospitaal overgebracht. Ook André Villas-Boas crashte en werd eveneens naar het ziekenhuis gevoerd. Later liet de voormalige trainer van Porto, Chelsea en Tottenham weten dat hij effectief opgaf, maar dat hij veilig en wel in het bivak was aangekomen. Tom Colsoul is ondertussen opgeklommen naar de 8ste plaats in het klassement. De Landenaar had bij voorbaat aangegeven dat dit een lange en zware Dakar zou worden en hij lijkt gelijk te krijgen. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN