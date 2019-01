Dakar: Al-Attiyah op weg naar zege 15 januari 2019

00u00 0

AUTOSPORT

De zevende rit in de Dakar was een grote lus rond San Juan de Marcona, met 323 zanderige kilometers tegen de chrono. De dagwinst was voor Stéphane Peterhansel (MINI), zijn tweede van de rallyraid. Peterhansel is ook weer tweede in de tussenstand, na behoorlijke elektrische problemen aan de Peugeot van Sébastien Loeb. Loeb verloor 28 minuten en zakt zelfs weg uit de top 3. Hij volgt als vierde al op bijna een uur van leider Nasser Al-Attiyah (Toyota). Die is quasi zeker van de eindzege, want de Qatarees heeft net geen halfuur marge op Peterhansel en 38 minuten op de Italiaan Nani Roma, derde in de tussenstand. Tom Colsoul (MINi) blijft zesde. Er staan nog twee echte stevige ritten op het menu van de deelnemers en donderdag eindigt de Dakar met een korte rit. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN