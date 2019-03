Dak van flatgebouw vliegt weg 11 maart 2019

In Mortsel (Antwerpen) was er een grote ravage toen het dak van een appartementsgebouw grotendeels wegwaaide. "Daardoor liep ook een drietal auto's schade op", vertelt een bewoonster van het gelijkvloers. "Wijzelf mogen in ons appartement blijven, maar de bewoners van de twee bovenste verdiepingen kregen van brandweer en politie te horen dat ze tijdelijk elders onderdak moeten zoeken." (VTT)

