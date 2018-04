Daikin tot 2019 hoofdsponsor van Club 19 april 2018

Hoofdsponsor Daikin zal ook volgend seizoen op de shirts van Club prijken. De voornaamste partner van de Bruggelingen verlengde zijn engagement voor één jaar. "We zijn heel blij met de nieuwe overeenkomst", aldus voorzitter Bart Verhaeghe gisterenmiddag. "Tussen Club en Daikin zijn er veel gelijkenissen. Het bedrijf is een heel betrouwbare en correcte partij. Ze willen hun product net als wij positief uitdragen." Daikin blijft volgend seizoen zo voor het vierde jaar op rij hoofdsponsor van blauw-zwart. CEO Roderick Desiere: "Voor ons is Club Brugge een prachtig medium om onze naam in de kijker te zetten. Ze doen dat op een positieve manier: het is leuk om deel uit te maken van een winning team." (TTV)