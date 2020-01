Exclusief voor abonnees Dagwinst voor Sainz DAKAR 08 januari 2020

00u00 0

In de Dakar ging het vandaag in een lus van Neom weer naar Neom en dat over 404 kilometer tegen de chrono. De dagwinst was voor de Spaanse ex-wereldkampioen rally Carlos Sainz, die in zijn MINI meteen ook de nieuwe leider wordt. Ditmaal verliep de dag relatief rustig, al waren er wel problemen voor leider Terranova (MINI) en De Villiers (Toyota). Zij gaven een goed kwartier toe. Leider Terranova zakt zo van één naar drie, achter Sainz en Al-Attiyah (Toyota) die extreem constant blijft. Knap werk was er van Alonso die een 5de plaats meepikte. Aan Belgische zijde is Fabian Lurquin nu 6de en Tom Colsoul 8ste. (JCA)