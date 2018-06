Dagje zee, dagje wietplantage opruimen 04 juni 2018

Honderden dagjesmensen op de zeedijk van Westende kregen zaterdag onverwacht een politie-inval te zien. De agenten vielen er rond 9 uur een oude villa binnen, tussen twee appartementsblokken. Ze waren getipt door een alerte schilder die er aan het werk was. "De bewoners gedragen zich verdacht en ik mag heel wat ruimtes niet betreden. En het stinkt naar wiet", meldde hij. Op de zolderverdieping werd een professionele plantage van 100 planten gevonden, met kweekinstallatie. Alles werd ontmanteld en beneden op de dijk in een container gegooid. Daar werden de planten, goed voor een opbrengst van ruim 30.000 euro per oogst, overgoten met bleekwater om ze te vernielen. Die werken duurden de hele dag en leverden een heus schouwspel op voor de vele toeristen. De bewoonster van het pand, een vrouw van 45, was niet thuis en wordt opgespoord. (JHM)

