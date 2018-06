Dagje strand duurst in Blankenberge 12 juni 2018

Het duurste strand van ons land ligt in Blankenberge. Dat becijferde reiswebsite Travelbird op basis van de gemiddelde prijs van vijf typische zomeraankopen. In vergelijking met andere stranden in de wereld zijn de prijzen in onze badsteden vrij voordelig. Blankenberge prijkt pas op de 149ste plaats van 327 stranden in 90 landen wereldwijd met een gemiddelde dagprijs van 38,40 euro. Inbegrepen: een flesje water, een pintje, zonnemelk, een ijsje, lunch en strandstoel. Het mondaine Knokke volgt iets verder op de 155ste plaats met een gemiddelde dagprijs van 38,05 euro. Het goedkoopst kom je ervan af in De Panne, waar je 26,52 euro neertelt.

