Dagje shoppen kost ons €81 10 november 2018

Op een gemiddelde winkeldag geven we 81 euro uit. In shoppingcentra die buiten de stadskern liggen, spenderen we meer: gemiddeld zo'n 103,90 euro, zo'n 40,5 euro meer dan in shoppingcentra in de stad (63,35 euro). Dat blijkt uit een enquête bij 2.110 Belgen. We geven het meest geld uit aan kleding (45%), vrijetijdsartikelen (13%), schoenen (12%), juwelen en accessoires (12%) en verzorgingsproducten (10%) en in de horeca (8%). Kleren passen in de winkel om ze daarna toch online te bestellen, doen 7 op de 10 shoppers nooit. (BCL)