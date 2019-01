Dagje reizen voor Panda's 08 januari 2019

Van Eupen over Frankfurt tot Doha zijn de Panda's gisteren van 's ochtends vroeg tot in de late namiddag onderweg geweest naar hun trainingskamp, de 'Aspire Zone Foundation'. Pas vandaag zal er dus voor het eerst getraind worden. En aangezien Club Brugge daar ook verblijft, is coach Makelele te vinden voor een oefenwedstrijd tegen de landskampioen indien Leko daarmee instemt. (AR)