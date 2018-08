Dagje Pairi Daiza voor buurtbewoners tijdens wegenwerken 29 augustus 2018

Veertig inwoners van het West-Vlaamse Ingelmunster krijgen van de gemeente een uitstapje naar Pairi Daizi aangeboden. Niet uit vrijgevigheid, wel omdat ze door de bouw van de nieuwe dorpsbrug vlak bij hun straat tijdelijk niet in hun huizen kunnen. Op vier dagen in september monteert de aannemer stalen brugonderdelen van 70 ton met een enorme kraan. "De kans dat er iets fout loopt is klein, maar we nemen liever geen risico's", zegt burgemeester Kurt Windels. "Daarom halen we een veertigtal inwoners op die dagen tussen 8 en 17 uur weg uit hun huizen. We voorzien sowieso een gratis ontbijt, maar in het weekend niet in je woning kunnen is niet fijn en daarom trakteren we hen op op zondag 9 september ook op een dagje Pairi Daiza."

HLN