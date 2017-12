Dagje Bellewaerde gaat niet door: man wurgt z'n vriendin 00u00 0

Een 31-jarige man uit het West-Vlaamse Oekene heeft 15 jaar cel gekregen voor het wurgen van z'n vriendin. De ruzie ontstond nadat een gepland uitstapje naar Bellewaerde vorig jaar in het water viel. In de loop van de namiddag greep Marnick Vermeersch de vrouw bij de keel en hij wurgde haar in het washok. De familie van het slachtoffer reageerde ontgoocheld op de straf. "Ik hoop dat je de rest van je dagen spijt hebt", riep de moeder van het slachtoffer hem na. "Een belachelijke straf. Over drieënhalf jaar kan die man alweer vrij rondlopen." Met zijn vriendin had hij twee kinderen: Rihanna (4) en Beyoncé, op het moment van de doodslag slechts enkele weken oud. Kimberly had ook nog twee kinderen uit eerdere relaties. (AHK)

