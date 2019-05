Exclusief voor abonnees Dagen van Theresa May lijken (alweer) geteld 23 mei 2019

Het gonsde gisteren van de geruchten dat de Britse premier Theresa May haar ontslag zou aankondigen. Het lijdt immers geen twijfel dat haar brexit-deal ook voor de vierde keer zal worden weggestemd door het parlement. Mays ultieme troefkaart - de mogelijkheid op een tweede referendum, op voorwaarde dat haar deal wordt goedgekeurd - volstond niet om de oppositie te overtuigen. Ook in eigen rangen wordt er almaar luider gemord. Minister Andrea Leadsom, bevoegd voor de relaties met het parlement, kondigde gisteravond haar ontslag aan. Maar May, die wil voorlopig niet wijken. Afwachten of de Europese verkiezingen daar verandering in brengen. Mays Conservatieve Partij stevent af op een verpletterende nederlaag. De Britten trekken vandaag al naar de stembus, maar de uitslag blijft geheim tot zondagavond. (LVB)

