Dagelijks 6,4 hectare bebouwd 16 maart 2019

00u00 0

Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. Tussen 2013 en 2016 werd dagelijks 6,4 hectare vrije ruimte ingenomen. Dat is in totaal 7.000 hectare meer dan in de periode voordien. De grootste groei is er op het vlak van huisvesting of een toename met 4.500 hectare. Bedrijven, handelsruimtes en parking nemen 13% van de vrije ruimte in. De transportinfrastructuur is in drie jaar tijd dan weer gegroeid met meer dan 1.000 hectare.

