Exclusief voor abonnees Dag van de Arbeid, al zitten veel arbeiders werkloos thuis 30 april 2020

Ludo Callebaut (56), chauffeur bij Coca-Cola

"Voor de tweede keer in mijn leven geen optocht"

"Ik ben rood geboren en ik zal rood sterven, zo simpel is dat", zegt Ludo Callebaut uit Kemzeke, die als chauffeur werkt bij Coca-Cola in Wilrijk. "In 57 jaar heb ik nooit een 1 mei-optocht gemist, ik zat nog in de wieg toen ik meeging. Enfin, één keer heb ik wel forfait moeten geven: ik was op mijn elfde uit het raam gevallen en mijn gezicht lag helemaal open. En nu zal het dus de tweede keer zijn."

