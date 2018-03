Dag na vrijspraak meteen naar school 17 maart 2018

Bouchra Farih (20) heeft de eerste dag na haar assisenproces op de schoolbanken doorgebracht. Eergisteravond werd ze vrijgesproken van de moord op haar 4-jarige broertje Soufiane. "Ik had dringend afleiding nodig", vertelt ze. "M'n vrienden zien, grapjes maken..." Bouchra probeert het vijfde en zesde secundair in één jaar af te maken. Tussendoor volgt ze nog een cursus ICT, ter voorbereiding van een universitaire studie. Dat de assisenvoorzitter hoopt "dat ze in het reine is met haar geweten", maakt haar boos. "Alsof ik de perfecte moord heb gepleegd." (SRB)

