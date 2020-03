Exclusief voor abonnees Dag na verjaardag gecremeerd Daniëlle Rabous (72) uit Watermaal-Bosvoorde 26 maart 2020

Daniëlle Rabous, die onlangs een schouderfractuur had opgelopen, werd op 5 maart met een zware longontsteking van woonzorgcentrum Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde naar de dienst intensieve zorg van het Sint-Elisabethziekenhuis in Brussel gevoerd. "Toen ik aankwam, lag ze in een kunstmatige coma", vertelt haar dochter Martine Lefèvre. "Drie dagen later werd ze naar het Sint-Pietersziekenhuis overgebracht omdat ze positief had getest op Covid-19." Martine mocht haar moeder niet bezoeken en heeft dan ook nooit afscheid kunnen nemen. "Na haar overlijden liet het ziekenhuis me weten dat ik vanachter glas nog een laatste groet kon brengen, maar dat zag ik niet zitten." De uitvaart in het crematorium werd een dag uitgesteld. De familie wilde niet dat Daniëlle op haar verjaardag een laatste rustplaats zou krijgen. (RDK/BKH)

