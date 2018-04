Dag na val van 8 meter kan peuter alweer spelen 23 april 2018

Aan het sluizencomplex in Wichelen heeft een peuter een val van acht meter gemaakt. De kleine Nand (1,5) tuimelde zaterdag naar beneden via een luik van slechts 20 bij 20 centimeter. Gelukkig landde hij op een modderige ondergrond. De jongen werd naar het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in Gent gebracht, waar de artsen een barst en bloeding in de schedel vaststelden. Maar gisteren speelde Nand in z'n ziekenhuisbed alsof er niets gebeurd was. (DVL)