Dag na Pride Parade vallen tieners homo's aan in Brussel 22 mei 2018

00u00 0

In het centrum van Brussel zijn zondag drie mannen aangevallen door een vijftiental jongeren. Het zou gaan om homofobe agressie, amper één dag na de Pride Parade daar. De drie mannen kregen in de Anderlechtsestraat af te rekenen met een scheldpartij, een achtervolging en uiteindelijk schoppen en slagen. De politie heeft aan nieuwssite 'Bruzz' bevestigd dat het om een haatmisdrijf gaat en dat de slachtoffers lichtgewond raakten. Volgens getuigen waren de daders tieners uit de wijk. Zij zijn spoorloos. Het dossier is aan het Brusselse parket overgemaakt.