Exclusief voor abonnees Dag na oudste man (108) overlijdt ook oudste vrouw (111) van België 03 februari 2020

De oudste vrouwelijke inwoner van België, Elisabeth De Proost (foto), is overleden. De Anderlechtse leefde 111 jaar en 354 dagen. Ze stierf al op 25 januari in een rusthuis in Anderlecht, maar haar overlijden werd op vraag van de familie nu pas bekendgemaakt. Opvallend: een dag voor haar overlijden stierf ook al de oudste mannelijke Belg. Maurits Stael uit Torhout werd 108. De nieuwe oudste Belg is voortaan Marietta Joanna Bouverne (111), geboren op 25 december 1908 in Gent, waar ze nog steeds woont. Sylvain Vallée uit het Waalse Mesnil-Saint-Blaise is met zijn 107 jaar nu de oudste mannelijke Belg.

