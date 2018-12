Daders fitnessmoord twee keer zo zwaar gestraft in beroep 15 december 2018

00u00 0

De drie daders van de zogenoemde 'fitnessmoord' in het West-Vlaamse Dadizele zijn in hoger beroep twee keer zo zwaar gestraft. De rechter veroordeelde schutter Tom K. tot 15 jaar cel in de plaats van 6 omdat hij niet vindt dat het slachtoffer de schietpartij uitlokte. De daders noemden zichzelf 'Kartel 13'. West-Vlamingen Tom K., Sven V. en Leander W. hadden een drugshandeltje en wilden in augustus 2016 een kilo wiet verkopen aan drie Antwerpenaars, onder wie slachtoffer Elias Keegan (20). Ze spraken voor de transactie af in Dadizele. Keegan en co hadden vals geld bij zich en wilden proberen om de drugs mee te nemen zonder ervoor te betalen. Toen het slachtoffer met zijn wapenstok op Sven V. sloeg, nam Tom K. zijn vuurwapen en schoot Keegan dood. In eerste aanleg kreeg K. zes jaar cel voor doodslag en drugsbezit. Volgens de Ieperse rechtbank had het slachtoffer zijn dood zelf uitgelokt door een matrak te gebruiken, maar het hof van beroep was het daar dus niet mee eens. Volgens het arrest was er geen sprake van uitlokking of zelfverdediging. Daarom kreeg Tom K. nu 15 jaar cel: 12 voor doodslag en 40 maanden voor drugsfeiten. Ook zijn handlangers kregen zwaardere straffen. Sven V. kreeg 5 jaar cel in de plaats van 2 jaar en Leander W. 30 maanden in de plaats van 20. K. - die niet op de zitting aanwezig kon zijn door de staking - berust volgens zijn advocaat in het vonnis. "We gaan niet in cassatie." (DJG/SRB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN