Dader vluchtmisdrijf vrijgelaten, familie slachtoffer misnoegd 15 juni 2019

De onderzoeksrechter heeft de bestuurder die een 14-jarig meisje aanreed in Schaarbeek en daarna wegvluchtte nóg een kans gegeven: hij liet Y.M. (28) na verhoor vrij. Pas als hij zich niet aan de opgelegde voorwaarden houdt - de belangrijkste is: niet meer autorijden - moet hij alsnog naar de gevangenis. De twintiger had eerder al een ongeval met vluchtmisdrijf gepleegd, waarna zijn rijbewijs ingetrokken werd. Hij mócht donderdag dus helemaal geen voertuig besturen. Dat deed hij toch, met de bekende gevolgen. De auto had hij gehuurd onder een andere naam. De familie van het slachtoffer betreurt de vrijlating en staat erop dat Y.M. zijn straf niet ontloopt. (SRB/JCV)