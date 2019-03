Dader vluchtmisdrijf keert terug om brokstukken op te rapen 11 maart 2019

Een 20-jarige bestuurder die gisterochtend rond 3.30 uur met zijn bestelwagen tegen een gevel geknald is in het Oost-Vlaamse Velzeke (Zottegem) en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, is uiteindelijk toch opgepakt... omdat hij wat later terugkeerde om brokstukken van z'n auto op te rapen. De jongeman beweerde nog een toevallige voorbijganger te zijn, maar de politie kon hem ontmaskeren als bestuurder van de bestelwagen. Het zou gaan om een buurtbewoner. Het aangereden gebouw - een berghok bij een woning - raakte zwaar beschadigd. (DCRB)