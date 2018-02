Dader vijf maanden geleden "Ik word professionele schoolschutter" 16 februari 2018

De FBI kreeg vijf maanden geleden een tip binnen over ene Nikolas Cruz, nadat die in een reactie op een YouTube-video had aangekondigd: "I'm going to be a professional school shooter." De federale politiedienst bevestigt dat het de info kreeg doorgespeeld. De tipgever werd verhoord, maar daar bleef het bij. De speurders konden naar verluidt niet achterhalen waar, wanneer en door wie het bericht geplaatst was. Nochtans postte Cruz het onder z'n eigen naam. Helaas heeft de 19-jarige uit Florida z'n belofte gehouden: eergisteren schoot hij 17 mensen dood op de middelbare school die hem had geschorst. (SRB)

